محليات

انتهاء المهلة التصحيحية لتطبيق الحد الأعلى لمركبات النقل للحساب الخاص

بهدف الحد من التستر في النشاط والارتقاء بجودة وكفاءة الخدمات اللوجستية
انتهاء المهلة التصحيحية لتطبيق الحد الأعلى لمركبات النقل للحساب الخاص
سبق
سبق

أعلنت الهيئة العامة للنقل، انتهاء المهلة التصحيحية لتطبيق الحد الأعلى لمركبات النقل للحساب الخاص، بعد مضيّ أكثر من 3 سنوات؛ وذلك بهدف تنظيم نقل البضائع للحساب الخاص، والارتقاء بجودة وكفاءة الخدمات اللوجستية.

وقالت "الهيئة": الحد الأعلى لعدد شاحنات النقل الخاص التي يتجاوز وزنها الإجمالي 3.500 كجم: للأفراد مركبةٌ شحن واحدة منفردة أو قاطرة، للمنشآت 9 مركبات شحن منفردة وقاطرات؛ وذلك بعد استيفاء اشتراط إثبات الحاجة للنقل الخاص.

وأضافت: يحب إصدار بطاقة التشغيل لمركبات النقل للحساب الخاص؛ وذلك عبر بوابة "نقل" الإلكترونية.

وتابعت "الهيئة": أبرز الأهداف تتمثل في تنظيم نقل البضائع للحساب الخاص، والحد من التستر في نشاط نقل البضائع، ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية.

الهيئة العامة للنقل
شاحنات النقل الخاص

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