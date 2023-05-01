أعلنت الهيئة العامة للنقل، انتهاء المهلة التصحيحية لتطبيق الحد الأعلى لمركبات النقل للحساب الخاص، بعد مضيّ أكثر من 3 سنوات؛ وذلك بهدف تنظيم نقل البضائع للحساب الخاص، والارتقاء بجودة وكفاءة الخدمات اللوجستية.