أعلنت الهيئة العامة للنقل، انتهاء المهلة التصحيحية لتطبيق الحد الأعلى لمركبات النقل للحساب الخاص، بعد مضيّ أكثر من 3 سنوات؛ وذلك بهدف تنظيم نقل البضائع للحساب الخاص، والارتقاء بجودة وكفاءة الخدمات اللوجستية.
وقالت "الهيئة": الحد الأعلى لعدد شاحنات النقل الخاص التي يتجاوز وزنها الإجمالي 3.500 كجم: للأفراد مركبةٌ شحن واحدة منفردة أو قاطرة، للمنشآت 9 مركبات شحن منفردة وقاطرات؛ وذلك بعد استيفاء اشتراط إثبات الحاجة للنقل الخاص.
وأضافت: يحب إصدار بطاقة التشغيل لمركبات النقل للحساب الخاص؛ وذلك عبر بوابة "نقل" الإلكترونية.
وتابعت "الهيئة": أبرز الأهداف تتمثل في تنظيم نقل البضائع للحساب الخاص، والحد من التستر في نشاط نقل البضائع، ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية.