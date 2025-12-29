الدوسري والعامري والعجمي يتصدرون "بيرق الموحد" بلون الصفر بمهرجان الإبل

وأكد العامري أن مشاركاته المتواصلة منذ مهرجانات أم رقيبة وحتى النسخة الحالية لم تتضمن أي استئجار أو استعارة، مقدمًا شكره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، المشرف العام على نادي الإبل، على دعمه الكبير للقطاع، وللشيخ فهد بن حثلين على قيادة النسخة العاشرة بنجاح.