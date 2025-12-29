الدوسري والعامري والعجمي يتصدرون "بيرق الموحد" بلون الصفر بمهرجان الإبل

تواصل لجان التحكيم بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته العاشرة أعمالها، حيث أعلنت برئاسة الشيخ خالد بن سعود بن حثلين، اليوم، نتائج شوط "بيرق الموحد" لفئة اللون الأصفر.
وحقق ناصر بن هديبان الدوسري من دولة الكويت المركز الأول والبيرق بمنقيته "بنات طياح"، فيما نال محمد بن عبدالله العامري بيرق المركز الثاني بمنقيته "الشامخات"، وحل ثالثًا ناصر عبيد العجمي بمنقيته "لهابات".
وأعرب العامري عن فخره بتحقيق المركز الثاني في مهرجان عالمي يشارك فيه نخبة سلالات الإبل، مؤكدًا أن مشاركته القادمة تعتمد على اعتماد "القسم" ضمن شروط المشاركة، لما لذلك من أثر في تعزيز الشفافية وتحقيق الفائدة الاقتصادية لأسواق الإبل.
وطالب العامري الشيخ فهد بن حثلين، رئيس نادي الإبل، بإعادة اعتماد القسم في النسخ المقبلة، دعمًا للمصلحة العامة وتحقيقًا لعوامل النجاح والرضا للمشاركين.
وأكد العامري أن مشاركاته المتواصلة منذ مهرجانات أم رقيبة وحتى النسخة الحالية لم تتضمن أي استئجار أو استعارة، مقدمًا شكره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، المشرف العام على نادي الإبل، على دعمه الكبير للقطاع، وللشيخ فهد بن حثلين على قيادة النسخة العاشرة بنجاح.
من جهة أخرى، دخلت اليوم الإثنين الفحول المنتجة بلوني المجاهيم والشعل إلى مقر لجان التحكيم، تمهيدًا لفحصها قبل مشاركتها يوم الأربعاء لتحديد أبطال فئة الفحول المنتجة.