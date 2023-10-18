"قصة سجين".. "مالي وجه أتصل على زوجتي ولا أكلم عيالي" وأتمنى الموت

وعبّر الشاب عن ندمه لدخوله عالم المخدرات، وقال: أنا حالياً بعيد عن أمي منذ 14 عاماً، ولديّ ابنة عمرها 16 عاماً ولم أرها حتى الآن، وابني الذي تركته طفلاً عمره الآن 18 عاماً، وأتمنى الموت في كل لحظة.