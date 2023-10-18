"قصة سجين".. "مالي وجه أتصل على زوجتي ولا أكلم عيالي" وأتمنى الموت

تحت عنوان "قصة سجين"، عرضت وزارة الداخلية، قصة أحد المحكوم عليهم في قضايا مخدرات؛ يروي خلالها كيف تسبّبت المخدرات في تدمير حياته وحرمانه من أهله بعد دخوله السجن.
وظهر الشاب خلال روايته قصته وهو نادمٌ على ما سبّبه لنفسه ولأسرته؛ مختصراً ما حدث فيها، بقوله "مالي وجه أتصل على زوجتي ولا أكلم عيالي".
وعبّر الشاب عن ندمه لدخوله عالم المخدرات، وقال: أنا حالياً بعيد عن أمي منذ 14 عاماً، ولديّ ابنة عمرها 16 عاماً ولم أرها حتى الآن، وابني الذي تركته طفلاً عمره الآن 18 عاماً، وأتمنى الموت في كل لحظة.
وحول لحظة القبض عليه، أوضح أن أحد الأشخاص اتفق معه على استقبال شحنة مخدرات، لكن خلال تسلّمه المخدرات المتفق عليها هاجمت فرق المكافحة، وتمّ القبض عليه.