بمشاركة 450 رأسًا .. مركز الملك عبدالعزیز يفتتح البطولة الوطنية الـ12 لجمال الخيل

وتشھد البطولة التي تستمرّ منافساتھا على مدار 4 أیام، مشاركة 450 رأسًا من الخیل، تعود لـ248 مالكًا. وتعتبر البطولة من أھم البطولات التي تقام في المملكة العربیة السعودیة، بكونھا بطولة مؤھلة للبطولات الدولیة، ويحرص الملاك السعودیون على تأھیل خيولهم من خلالھا لبطولات جمال الخیل الدولیة، ویتطلَّع المشاركون في البطولة للوصول للیوم النھائي للبطولة يوم السبت المقبل، والذي تقام فيه 6 بطولات نھائیة، و٤ آخري للخیل سعودية الأصل والمنشأ.