بمشاركة 450 رأسًا .. مركز الملك عبدالعزیز يفتتح البطولة الوطنية الـ12 لجمال الخيل

تحت رعاية الأمير بندر بن خالد الفیصل رئيس مجلس إدارة ھیئة الفروسية ورئیس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل؛ انطلقت، اليوم الأربعاء، البطولةُ الوطنية الثانية عشرة لجمال الخيل العربية الأصيلة، بتنظيم وإشراف مركز الملك عبدالعزیز للخيل العربية الأصيلة.
وتفصيلًا: افتتحت المنافسات على أرض مركز الملك عبدالعزیز للخیل العربية الأصيلة بدیراب، غرب الرياض، بفئة المھرات عمر السنة، والمقسمة على أربع مجموعات؛ حيث ظفرت المھرة "أمیرة الیمین" لمربط الیمین بلقب المجموعة "أ"، فیما نالت المھرة "وطن آل زاید" لمربط الزاید المركز الثاني، وحلَّت ثالثةً المھرة "لورین شالي" لمربط الشالي. وفي المجموعة "ب" للمھرات عمر السنة حقَّقت المھرة "لمى سما نجد" لمربط سما نجد، المركزَ الأول، ونالت المركزَ الثاني المھرة "سدیم سیلینا" لمربط سیلینا، وحلّت ثالثةً المھرة "أثیر الخالد" لمزرعة الخالد.
وفي المجموعة "ج" للمھرات عمر السنة، حصلت على المركز الأول المھرة "بشائر عذبة" لمربط عذبة، وجاءت في المركز الثاني المھرة "أوركید شالي" لمربط شالي، والثالث المھرة "ریما آل جاسر" لمربط آل جاسر.
وفي المجموعة "د" للمھرات عمر السنة، حصلت على المركز الأول المھرة "منار الخالدیة" لمزرعة الخالد، وجاءت في المركز الثاني المھرة "شھد المسك" لمربط المسك، والثالث المھرة "أمیرة الھواجر" لمربط الھناء.
وتشھد البطولة التي تستمرّ منافساتھا على مدار 4 أیام، مشاركة 450 رأسًا من الخیل، تعود لـ248 مالكًا. وتعتبر البطولة من أھم البطولات التي تقام في المملكة العربیة السعودیة، بكونھا بطولة مؤھلة للبطولات الدولیة، ويحرص الملاك السعودیون على تأھیل خيولهم من خلالھا لبطولات جمال الخیل الدولیة، ویتطلَّع المشاركون في البطولة للوصول للیوم النھائي للبطولة يوم السبت المقبل، والذي تقام فيه 6 بطولات نھائیة، و٤ آخري للخیل سعودية الأصل والمنشأ.
وتقام بطولات جمال الخيل العربية الأصيلة في المملكة تحت إشراف مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، الذي يحظى بدعم ومتابعة وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وحافظت المملكة على صدارة دول العالم في إنتاج الخيل العربية الأصيلة منذ العام 2016م.