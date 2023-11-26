مجمع الدكتور سليمان الحبيب بالعليا يستأصل ورم نادر من قدم "خمسيني" بجراحة دقيقة

ذكر ذلك الأستاذ الدكتور فوزي الجاسر استشاري جراحة العظام والمفاصل رئيس الفريق الطبي المعالج للحالة، الذي قال أن المريض راجع المستشفى بعد معاناة طويلة مع أعراض حادة شملت الآلام ومحدودية القدرة على الحركة، وتفاقمت هذه الأعراض مع تزايد حجم الورم، وفور وصوله إلى المستشفى خضع لحزمة من الفحوصات الدقيقة وقد بينت صور الأشعة السينية والرنين المغناطيسي مع الصبغة، وجود ورم موضعي كبير في باطن القدم الأيمن، وهو متزايد وملتف حول الأوتار والأوعية الدموية، وأخضع الفريق الطبي الحالة إلى دراسة، وخلص إلى أن التعامل الأمثل معها هي إزالة هذا الورم، وبعد إتخاذ الترتيبات اللازمة خضع المريض لعملية جراحية دقيقة، تم فيها استئصال الورم بالكامل، مع المحافظة على سلامة الأوتار والأعصاب والأوعية الدموية المحيطة بالورم، وتكللت العملية التي استمرت لـمدة ساعتين ، ولله الحمد بالنجاح التام، حيث بدأت حالة المريض في التحسن بعد العملية بالتدريج، إلى أن تخلص من كافة الأعراض التي ظل يعاني منها منذ عدة سنوات، وغادر المستشفى بعد مرور 24 ساعة من العملية مشياً على قدميه.