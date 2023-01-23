اختيار المدير التنفيذي للمملكة لدى صندوق النقد الدولي رئيساً للجنة "اختيار أعضاء التدقيق المخصصة"

كما تهدف لجنة التقييم إلى متابعة مهمة التقييم في الصندوق عن كثب وإسداء المشورة إلى المجلس التنفيذي بشأن المسائل المتعلقة بالتقييمات، بما في ذلك تلك المتعلقة بمكتب التقييم المستقل، وهو المكتب المسؤول عن إجراء تقييمات مستقلة وموضوعية لسياسات الصندوق وأنشطته وفق جدول الأعمال المتعلق بالمواضيع التي يتم تقييمها، ويتم تحديث هذا الجدول بشكل دوري.