"نائب أمير الشرقية" يثمّن جهود "ارتقاء" في الحفاظ على البيئة وتدوير النفايات الإلكترونية

وأشار "الفوزان" إلى أنه منذ انطلاق أعمال الجمعية في عام 2014 وهي تسعى لتحقيق أحد أهم أهدافها من أجل الحفاظ على البيئة والوصول لأثر مستدام ولنعمة رقمية تدوم، حيث حققت الجمعية العديد من الإنجازات، منها توزيع أكثر من 81 ألف جهاز حاسب آلي على 2960 جهة مستفيدة، كما تم إعادة تدوير 2300 طن من المخلفات الإلكترونية ومنحت أكثر من 38 ألف ساعة تطوعية في واحة التطوع بالتعاون مع شركة سبكيم، إلى جانب دور الجمعية في خفض أكثر من 10 ملايين كلجم من الانبعاثات الكربونية .