اليوم الوطني 94.. "سوق القيصرية".. ملامح تاريخية وفنون عمارة تعود بزائريها لأكثر من 200 عام

في احتفالها باليوم الوطني الـ 94 للمملكة، استعرضت وزارة التجارة الملامح التاريخية لـ"سوق القيصرية"؛ كأحد أعرق الأسواق في المملكة والذي أُسس في 1238هـ؛ الموافق 1822م واشتهر بتصميمه المعماري المميز الذي يعكس جمال فن العمارة في منطقة الأحساء وقتها.
وتزخر محافظة الأحساء بعديدٍ من الوجهات السياحية التي يتشوق كثيرٌ من السياح لزيارتها والتمتع بأجوائها الطبيعية والتراثية والتاريخية والأسواق التجارية الشعبية التي أصبحت مقصداً سياحيّاً بما تحمله من ثقافة وعادات وتقاليد تأخذ السياح إلى ماضي البلدة، ومنها "سوق القيصرية" الذي يُعد من الأسواق الشعبية العريقة في المملكة.
ويضم السوق بين جنباته عدداً من المحال التجارية الصغيرة التي تعرض منتجات مختلفة، مثل: الأقمشة والعطور والملبوسات والمشالح.
ويستمتع السياح بالتسوّق في دكاكين السوق ذات الطابع المعماري القديم التي يزيّن الخشب المنقوش أبواب محاله، وممراته المضاءة بالفوانيس الكهربائية، وسقفه المغطى بالخشب المصبوغ.. ويلحظ المتسوّقون جلوس الباعة في الزاوية الخارجية للمحل، وإلى جوارهم بعض عيّنات البضائع الموجودة بداخل الدكان الصغير.
ويشتم الزوّار في ممرات القيصرية روائح الهيل والقهوة والبهارات التي تفوح من دكاكين العطارة؛ فيما يتوجه بعض السياح نحو مواقع بيع المأكولات الشعبية لتناول وجبة غذائية خفيفة من إحدى الأسر المنتجة، التي تعرض أصنافاً من الأطعمة الشعبية.