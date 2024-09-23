اليوم الوطني 94.. "سوق القيصرية".. ملامح تاريخية وفنون عمارة تعود بزائريها لأكثر من 200 عام

وتزخر محافظة الأحساء بعديدٍ من الوجهات السياحية التي يتشوق كثيرٌ من السياح لزيارتها والتمتع بأجوائها الطبيعية والتراثية والتاريخية والأسواق التجارية الشعبية التي أصبحت مقصداً سياحيّاً بما تحمله من ثقافة وعادات وتقاليد تأخذ السياح إلى ماضي البلدة، ومنها "سوق القيصرية" الذي يُعد من الأسواق الشعبية العريقة في المملكة.