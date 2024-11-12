دوريات حرس الحدود البحرية بمكة تضبط 7 أشخاص لمخالفتهم نظام الصيد

ضبطت دوريات حرس الحدود البحرية بمنطقة مكة المكرمة، (4) مقيمين من الجنسيات السورية والفلسطينية والأفغانية والباكستانية، و(3) مواطنين؛ لمخالفتهم نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية ولائحته التنفيذية التي تجرّم الصيد باستخدام أدوات محظورة أو دون ترخيص، بحوزتهم (7) بنادق صيد محظورة، و(700) كيلوجرام من الأسماك، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة.