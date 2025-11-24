الشريف: الذكاء الاصطناعي يصنع 40٪ من المعرفة.. والدول غير المتطورة تتلاشى

ولفت إلى أن التوقعات تشير إلى أن إسهام الذكاء الاصطناعي في الناتج المعرفي العالمي قد يصل إلى 40٪ بحلول عام 2030، مؤكدًا أن المملكة العربية السعودية تشهد حراكًا متسارعًا نحو التحول المعرفي والرقمي، بهدف بناء إنتاج معرفي مؤسسي قادر على خلق الثروة والوظائف وتحسين جودة الحياة.