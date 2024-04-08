شاهد من نقطة حدودية متقدمة.. أمير عسير يشارك البواسل إفطارهم الرمضاني

واطلع على إيجازٍ بالوضع الأمني على الحدود الجنوبية، والجهود الأمنية التي يبذلها رجال الأمن البواسل للدفاع عن الوطن ومقدّراته، منوّهاً بتضحياتهم الرجولية التي كان ومازال لأعمالهم البطولية الفضل -بعد الله- في الدفاع عن الدين والوطن، وردع كل مَن يحاول المساس بأمن هذه البلاد، داعياً الله أن يحفظهم وينصرهم ويثبّت أقدامهم، ويديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-.