تحدي تاف مادر إنفينيتي ينطلق لأول مرة في الشرق الأوسط من العلا

بدأ العد التنازلي لتحدي "تاف مادر إنفينيتي العلا"؛ حيث يصل الحدث الأول من نوعه في الشرق الأوسط، إلى مدينة العلا السبت القادم الموافق 24 فبراير، والذي سيشارك فيه أكثر من 1000 رياضي من أكثر من 40 دولة حول العالم.
ويقدم "تاف مادر إنفينيتي العلا" أكبر مجموع جوائز في تاريخ سباقات العقبات على الإطلاق؛ إذ يبلغ 480 ألف دولار أمريكي، في انتظار الفائزين في التحديات المختلفة، في حين يحصل الفائز في تحدي القدرة القصوى "إنفينيتي" الفردي للرجال والسيدات على جائزة ضخمة تبلغ قيمتها 80 ألف دولار.
إحدى التفصيلات المثيرة التي ننتظرها بترقب، هي تجديد التنافس الذي طالما سيطر على سباقات مضمار العقبات لسنوات عديدة؛ حيث يستعد الكندي رايان أتكينز والبريطاني جون ألبون لمعركة جديدة من أجل المجد.
حقق الرجلان الكثير من النجاحات في السابق، ولكن هذه المرة سيتنافسان على من سيتفوق على الآخر في العلا.
وتُسهم الرحلات الجوية المباشرة إلى العلا من وجهات متعددة، في زيادة أعداد المشاركين من جميع أنحاء المنطقة في هذا الحدث التاريخي.
وتعتبر العلا وجهة سياحية فريدة؛ حيث تجمع بين المناظر الطبيعية الخلابة والمعالم الأثرية الجذابة؛ مما يضمن للمتنافسين الاستمتاع بتجربة العمر، أثناء محاولاتهم قهر العقبات والفوز بالتحدي.