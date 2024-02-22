تحدي تاف مادر إنفينيتي ينطلق لأول مرة في الشرق الأوسط من العلا

بدأ العد التنازلي لتحدي "تاف مادر إنفينيتي العلا"؛ حيث يصل الحدث الأول من نوعه في الشرق الأوسط، إلى مدينة العلا السبت القادم الموافق 24 فبراير، والذي سيشارك فيه أكثر من 1000 رياضي من أكثر من 40 دولة حول العالم.