معامل البحر الأحمر: بدء العد التنازلي لاستقبال طلبات المشاركة في "اللودج"

ويهدف برنامج اللودج إلى تطوير ودعم المشاريع السينمائية العربية والإفريقية والآسيوية من مرحلة الفكرة إلى مرحلة العرض، من خلال تقديم مجموعة من البرامج التدريبية والورش العملية التي يقدمها نخبة من خبراء صناعة السينما.