نيمار جونيور يقتني بنتهاوس بقيمة 200 مليون درهم في "بوغاتي ريزيدنسز" من بن غاطي في دبي

هذا وتم ابتكار "بوغاتي ريزيدنسز" من بن غاطي ليلبي أرقى تطلعات الأفراد الأكثر تميزًا وثراءً، ومنذ إطلاقه، سجل المشروع أرقامًا قياسية في أسعار الصفقات العقارية في دبي، كما حقق أعلى سعر للقدم المربع في منطقة الخليج التجاري بدبي، بقيمة بلغت 9,674 درهمًا للقدم المربع، والتي سُجلت في نوفمبر من العام الماضي وفقًا لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.