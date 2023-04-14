موافقة على زيادة سعة مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة إلى 600 سرير

كما أعرب عن بالغ شكره وتقديره لوزير الصحة، على حرصه الدائم على تطوير منظومة الخدمات الصحية بالمنطقة، وتذليل كل المعوقات لتسهيل حصول المستفيدين عليها، مشيرًا إلى أن التجمّع يسعى لتعزيز جميع الخدمات الصحية وتطويرها في جميع منشآته ومرافقه الصحية، ويوليها أهمية كبيرة تجعلها في أول سُلّم اهتماماته لتتواكب مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، في بناء وطن طَموح ومجتمع صحي مزدهر ينعم بالرفاهية.