موافقة على زيادة سعة مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة إلى 600 سرير

صدرت موافقة وزير الصحة على زيادة عدد أسرّة مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة 215 سريرًا، ليبلغ إجمالي الطاقة الاستيعابية للمستشفى بعد الزيادة 600 سرير، في خطوة تهدف إلى الرفع من كفاءة مستوى الخدمات الصحية بالمنطقة وتجويدها، بما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين الصحية، وذلك حسب ما أوضح تجمّع القصيم الصحي.
وأوضح الرئيس التنفيذي لتجمّع القصيم الصحي الدكتور سلطان بن سعود الشائع، أن التجمّع يهدف من خلال هذه الزيادة إلى تلبية احتياجات المرضى المتزايدة من أسرّة التنويم والطوارئ ووحدات العناية المركزة وبقية الأقسام، خاصةً في المستشفيات المرجعية والتخصصية، ورفع مستوى خدمات الرعاية الطبية المقدمة.
وثمّن "الشائع" للأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم، ولنائبه الأمير فهد بن تركي بن فيصل ما يقدمانه من متابعة واهتمام بالخدمات والمشاريع الصحية بمنطقة القصيم، والذي تأتي امتدادًا لما تبذله القيادة الرشيدة -أعزها الله- في سبيل راحة المواطن والمقيم وتوفير أقصى درجات الرعاية للمستفيدين.
كما أعرب عن بالغ شكره وتقديره لوزير الصحة، على حرصه الدائم على تطوير منظومة الخدمات الصحية بالمنطقة، وتذليل كل المعوقات لتسهيل حصول المستفيدين عليها، مشيرًا إلى أن التجمّع يسعى لتعزيز جميع الخدمات الصحية وتطويرها في جميع منشآته ومرافقه الصحية، ويوليها أهمية كبيرة تجعلها في أول سُلّم اهتماماته لتتواكب مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، في بناء وطن طَموح ومجتمع صحي مزدهر ينعم بالرفاهية.