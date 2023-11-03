شاهد.. جولات بخليص للوقاية من "السوسة الحمراء" وضبط مخالفي الحجر الزراعي

واشتملت الجولات على ضبط مخالفي قانون الحجر الزراعي، وفحص النخيل للتأكد من خلوها من الإصابة بآفة سوسة النخيل الحمراء، وحصر المزارع المهملة في المحافظة، وكذلك توعية وتثقيف المزارعين بالتقيد بالممارسات الزراعية السليمة، والتأكيد على أهمية تطبيق الإدارة المتكاملة للوقاية من آفة سوسة النخيل الحمراء وطرق مكافحتها، وذلك بحضور مدير وحدة المركز بالعاصمة المقدسة محمد الصبحي، ورئيس قسم الإدارة المتكاملة لآفة سوسة النخيل الحمراء بالفرع المهندس فهد العتيبي، وعدداً من المختصين بإدارة الصحة النباتية.