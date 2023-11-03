شاهد.. جولات بخليص للوقاية من "السوسة الحمراء" وضبط مخالفي الحجر الزراعي

أوصى المختصون في إدارة الصحة النباتية المزارعين بأهمية الحرص على التقيد بالممارسات الزراعية الصحيحة؛ ومنها "الري بالتنقيط، والتكريب، وفصل الفسائل، وإزالة الحشائش"، وجميع العمليات الزراعية التي يحتاجها النخيل وإجراء الكشف الدوري عليها كل 45 يوماً؛ وذلك في سبيل الوقاية من الإصابة بسوسة النخيل الحمراء.
ووفقًا لبيانٍ ورد "سبق" من وحدة المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء" بالعاصمة المقدسة، فقد نفّذت الوحدة جولات على المزارع في محافظة خليص للكشف الدوري على النخيل في إطار تطبيق برنامج الإدارة المتكاملة لآفة سوسة النخيل الحمراء.
واشتملت الجولات على ضبط مخالفي قانون الحجر الزراعي، وفحص النخيل للتأكد من خلوها من الإصابة بآفة سوسة النخيل الحمراء، وحصر المزارع المهملة في المحافظة، وكذلك توعية وتثقيف المزارعين بالتقيد بالممارسات الزراعية السليمة، والتأكيد على أهمية تطبيق الإدارة المتكاملة للوقاية من آفة سوسة النخيل الحمراء وطرق مكافحتها، وذلك بحضور مدير وحدة المركز بالعاصمة المقدسة محمد الصبحي، ورئيس قسم الإدارة المتكاملة لآفة سوسة النخيل الحمراء بالفرع المهندس فهد العتيبي، وعدداً من المختصين بإدارة الصحة النباتية.
وتواصل الفرق المتخصصة بفرع مركز وقاء بمنطقة مكة المكرمة جهودها عبر الزيارات الميدانية الدورية لرصد الآفات وإجراء عمليات المكافحة حسب برنامج الإدارة المتكاملة للآفات سعياً لحماية المحاصيل الزراعية من مخاطرها والحد من انتشارها.