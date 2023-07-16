المحيميد يناقش آخر الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لمراسم تغيير كسوة الكعبة المشرفة

جاء ذلك خلال ترؤّسه للاجتماع المنعقد اليوم الأحد، بحضور كلٍّ من: مساعد الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية محمد بن مصلح الجابري، ومساعد الرئيس العام لشؤون مجمع الملك عبدالعزيز لصناعة كسوة الكعبة المشرفة والشؤون الهندسية والفنية والتشغيلية، المهندس سلطان بن عاطي القرشي، ووكيل الرئيس العام لشؤون مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة المهندس أمجد بن عايض الحازمي، ووكيل الرئيس العام للاتصال والشؤون الإعلامية هاني بن حسني حيدر، ووكيل الرئيس العام للتفويج وإدارة الحشود المهندس أسامة بن منصور الحجيلي، ومدير الإدارة العامة لصيانة كسوة الكعبة المشرفة فهد بن حضيض الجابري.