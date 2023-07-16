المحيميد يناقش آخر الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لمراسم تغيير كسوة الكعبة المشرفة

اطلع مساعد الرئيس العام وكيل شؤون المسجد الحرام، الدكتور سعد بن محمد المحيميد، على الخطة التشغيلية لمراسم تغيير كسوة الكعبة المشرفة لهذا العام.
جاء ذلك خلال ترؤّسه للاجتماع المنعقد اليوم الأحد، بحضور كلٍّ من: مساعد الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية محمد بن مصلح الجابري، ومساعد الرئيس العام لشؤون مجمع الملك عبدالعزيز لصناعة كسوة الكعبة المشرفة والشؤون الهندسية والفنية والتشغيلية، المهندس سلطان بن عاطي القرشي، ووكيل الرئيس العام لشؤون مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة المهندس أمجد بن عايض الحازمي، ووكيل الرئيس العام للاتصال والشؤون الإعلامية هاني بن حسني حيدر، ووكيل الرئيس العام للتفويج وإدارة الحشود المهندس أسامة بن منصور الحجيلي، ومدير الإدارة العامة لصيانة كسوة الكعبة المشرفة فهد بن حضيض الجابري.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة آخر الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لمراسم تغيير كسوة الكعبة المشرفة، المقررة بإذن الله في غرة شهر الله المحرم للعام ١٤٤٥هـ، واستعرض المجتمعون عرضًا مرئيًّا للخطة التنفيذية.
وأوصى الدكتور المحيميد الحضورَ بتحرّي الدقة في تنفيذ كافة محاور الخطة بالتنسيق والتكامل بين كافة وكالات الرئاسة، والاستفادة من التجارب السابقة؛ للخروج بمهمة ناجحة بإذن الله.
وأوضح "المحيميد" أن مثل هذه الاجتماعات تأتي بمتابعة مستمرّة من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس؛ حرصًا على استمرارية جودة الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين ومواصلة مسيرة التطور التي يشهدها الحرمان الشريفان بدعم لامحدود من لدن القيادة الرشيدة أيدها الله.