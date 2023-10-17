التعقيم وتجنُّب التجمعات أبرزها.. 10 نصائح لمكافحة العدوى في العمل

وطالب في إنفوجرافيك نشرته اليوم، على حسابها في "إكس"، بضرورة الحرص على تعقيم سطح المكتب، ولوحة المفاتيح، بشكلٍ مستمر، وتجنُّب التجوّل في ممرات ومرافق المنشأة دون ضرورة وتجنُّب المصافحة كلياً.