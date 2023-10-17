التعقيم وتجنُّب التجمعات أبرزها.. 10 نصائح لمكافحة العدوى في العمل

كشف تجمُّع الرياض الصحي الثاني، عن أبرز النصائح لمكافحة العدوى في العمل.
ونصح التجمُّع بمناسبة الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى، بضرورة تجنُّب التجمعات وقت الاستراحة وأوقات تناول الوجبات، والاكتفاء بالوجبات المنزلية بدلاً عن الوجبات السريعة، واستخدام أكواب القهوة والشاي الورقية فقط، وعدم مشاركة الأغراض الشخصية مع الآخرين.
وأضاف التجمُّع أن تعقيم الأدوات الشخصية، مثل الجوّال والمفاتيح عند الوصول إلى العمل وقبل الوصول للمنزل، وكذلك تعقيم اليدين عند التعاملات الورقية، ولمس أزرار المصاعد والإنارة ومقابض الأبواب، ضروري لمكافحة العدوى.
وطالب في إنفوجرافيك نشرته اليوم، على حسابها في "إكس"، بضرورة الحرص على تعقيم سطح المكتب، ولوحة المفاتيح، بشكلٍ مستمر، وتجنُّب التجوّل في ممرات ومرافق المنشأة دون ضرورة وتجنُّب المصافحة كلياً.
وخصَّ التجمُّع الممارسين الصحيين بضرورة الحرص على عدم التجوّل بالزي المخصّص لغرف العمليات والعيادات خارج أماكنها المخصّصة.