شاهد.. كبسولات الأكسجين تسرّع الشفاء 50٪ ويستخدمها نيمار ورونالدو

شهدت الساعات الماضية عرضًا لافتًا لكبسولات العلاج بالأكسجين المضغوط ضمن أركان المعرض الطبي العسكري ومعرض الأجهزة والعناية الحرجة، المصاحبين لأعمال المؤتمر الدولي الرابع للطب العسكري الذي نظمته وزارة الدفاع ممثلة في الإدارة العامة للخدمات الطبية العسكرية.
وأوضح يوسف الحاج أن كبسولة العلاج بالأكسجين المضغوط تسهم في تسريع الاستشفاء بعد العمليات الجراحية بنسبة تصل إلى 50٪، من خلال زيادة تركيز الأكسجين في الجسم، وتحسين الدورة الدموية، ومنع التورمات، خصوصًا في جراحات التجميل.
وأشار الحاج لـ"سبق" إلى أن العلاج بالأكسجين تقنية قديمة تُستخدم لعلاج المخ والأعصاب، والقدم السكري، وتسريع التئام الجروح، إضافة إلى تحسين التركيز، وعلاج فرط الحركة عند الأطفال، والزهايمر، والعضلات والمفاصل. وبيّن أن الفكرة الحديثة تعتمد على تخفيض الضغط داخل الكبسولة مقارنة بالمستشفيات، ما يجعلها آمنة للاستخدام المنزلي دون إشراف طبي مباشر.
ولفت الحاج إلى أن الجرح الذي قد يستغرق شهرًا للالتئام يمكن أن يُشفى خلال أسبوعين باستخدام جلسات الأكسجين، مبينًا أن مدة الجلسة تبلغ ساعة واحدة، ويمكن للمستخدم خلالها استعمال الهاتف أو الحاسب، مع التوصية بجلسة يومًا بعد يوم.
وأضاف أن التقنية تُستخدم من قِبل رياضيين عالميين، من بينهم نيمار وكريستيانو رونالدو، للمساعدة في فك العضلات ومعالجة المفاصل. وتبدأ أسعار الجلسات من 300 ريال، بينما يبدأ سعر الكبسولة من 250 ألف ريال.
وشهد المعرض مشاركة جهات حكومية وشركات محلية وعالمية استعرضت أحدث التقنيات والأنظمة في الطب العسكري والرعاية الميدانية المتقدمة، بما يعزز الابتكار والشراكات المهنية بين القطاعات الصحية والعسكرية.
واختُتم المؤتمر اليوم بمشاركة متحدثين من 32 دولة، متضمنًا أكثر من 20 جلسة علمية وورش عمل متخصصة، إلى جانب مؤتمري طب الجو والفضاء، والجمعية السعودية للرعاية الحرجة (SCCS).