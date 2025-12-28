مدير الأمن العام يشهد ختام بطولة "هممنا قمم" في نسختها الثالثة
شهد معالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي الحفل الختامي لبطولة "هممنا قمم" في نسختها الثالثة، التي نظمتها القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، بمشاركة (17) فريقًا من مختلف قطاعات الأمن العام، وهدفت إلى تعزيز المهارات الميدانية وترسيخ روح التنافس بين المشاركين.
وتوّج معاليه الفائزين بالبطولة؛ حيث حقق فريق القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة المركز الأول، وجاء فريق القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي في المركز الثاني، فيما حلّ فريق الإدارة العامة لدوريات الأمن في المركز الثالث.
وكرّم معالي مدير الأمن العام الفائزين في المهارات الفردية؛ إذ حقق الجندي أول رائد ناصر العتيبي من القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة المركز الأول في مهارة الهجوم، ونال العريف عبدالمنعم طلوب الزهراني من القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة المركز الأول في مهارة إنقاذ مصاب، فيما حصل الجندي أول حبيب الله حباب السلمي من القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة على المركز الأول في مهارة البرج.
كما حقق الجندي عبدالرحمن عوض القحطاني من الإدارة العامة لدوريات الأمن المركز الأول في مهارتي الماراثون والموانع.