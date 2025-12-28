مدير الأمن العام يشهد ختام بطولة "هممنا قمم" في نسختها الثالثة

وكرّم معالي مدير الأمن العام الفائزين في المهارات الفردية؛ إذ حقق الجندي أول رائد ناصر العتيبي من القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة المركز الأول في مهارة الهجوم، ونال العريف عبدالمنعم طلوب الزهراني من القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة المركز الأول في مهارة إنقاذ مصاب، فيما حصل الجندي أول حبيب الله حباب السلمي من القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة على المركز الأول في مهارة البرج.