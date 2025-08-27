بموافقة خادم الحرمين الشريفين.. منح وسام الملك عبدالعزيز لـ200 متبرع بالأعضاء

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله– موافقته الكريمة على منح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لـ200 مواطن ومواطنة؛ وذلك تقديرًا لتبرع كل منهم بأحد أعضائه الرئيسة، سواء من أحياء أو من متوفين دماغيًا.
ويأتي هذا التكريم تجسيدًا لحرص القيادة على تكريم المبادرات الإنسانية والوطنية التي تساهم في إنقاذ الأرواح وتعزيز ثقافة التبرع بالأعضاء.
وقد أعلنت الجهات المعنية عن أسماء المكرّمين والمكرّمات الذين شملتهم الموافقة الملكية، ومن أبرزهم:
إبراهيم بن أنور فقيهي، أحمد بن حميد البراك الرشيدي، بسام بن محمد المرواني الجهني، حزام بن حمدان الشهري، خالد بن صويلح الذبياني، سامي بن زامل العرماني، سعيد بن عبدالله القحطاني، سلطان بن دخيل الثقفي، عبدالله بن إبراهيم عسيري، فواز بن زويد القرشي، محمد بن أحمد القيمي الشهري، نواف بن سعود العتيبي، العنود بنت أحمد آل هادي، فاطمة بنت محمد النغموش، نوف بنت علي المري، هند بنت سعود العنزي، وغيرهم.
ويُعد وسام الملك عبدالعزيز من أرفع الأوسمة الوطنية التي تُمنح لمن قدّموا أعمالًا جليلة للوطن والمجتمع، ويُمنح بأمر ملكي تقديرًا للمواقف النبيلة والإنسانية.