"شؤون الحرمين" توزع 85.200 عبوة مياه زمزم أمس

وأضافت الرئاسة في إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، أنه تم تقديم 2150 كتيباً ومطوية و2472 خدمة تطويف، فيما استفاد 26.500 شخص من التوعية الرقمية، و64.500 شخص من التوعية الميدانية.