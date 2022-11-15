"شؤون الحرمين" توزع 85.200 عبوة مياه زمزم أمس

كشفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن أبرز الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام ليوم الإثنين 1444/4/20هـ.
وشملت جهود الرئاسة، تقديم خدمات الإرشاد المكاني باللغات لـ 28.562 مستفيداً، وتوزيع 85.200 عبوة مياه زمزم، واستهلاك 520 لتراً للتعقيم بالبايوكير، و550 لتراً للتعقيم بالروبوتات، و30.150 لتراً لتعقيم الأسطح، و3250 لتراً معقمات الأيدي.
وأضافت الرئاسة في إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، أنه تم تقديم 2150 كتيباً ومطوية و2472 خدمة تطويف، فيما استفاد 26.500 شخص من التوعية الرقمية، و64.500 شخص من التوعية الميدانية.
وأشارت إلى أنها وفّرت 244 عربة عادية للمحتاجين، و1007 عربات كهربائية للطواف والسعي، و1273 خدمة دافع عربة للمحتاجين، واستفاد من مكتبة المسجد الحرام 906 مستفيدين، و330 من مكتبة الحرم المكي الشريف.