الخضيري يحذّر: لا تخلط اللحوم والفواكه والخضروات في وجبة واحدة.. وهذه أفضل طرق تعزيز امتصاص المعادن

وجّه الدكتور فهد الخضيري، الباحث المتخصص في المسرطنات، نصائح غذائية مهمة تتعلق بطريقة تناول الأطعمة وتوقيت الجمع بينها، محذرًا من خلط اللحوم والفواكه والخضروات وغيرها في وجبة واحدة، لما لذلك من تأثير سلبي على امتصاص الحديد والمعادن الهامة في الجسم.
وأوضح "الخضيري" أن هناك أطعمة قد تُعيق امتصاص المعادن أو تتعارض مع بعض الفيتامينات، مما يقلل من فعاليتها، مؤكداً على أهمية الفصل بين أنواع الطعام المختلفة، وترك فاصل زمني لا يقل عن نصف ساعة بين كل مجموعة غذائية وأخرى، ويفضّل أن يكون ساعة كاملة لضمان امتصاص أفضل للعناصر الغذائية.
وأشار إلى أن هناك أطعمة تُسهم في تعزيز امتصاص الحديد والكالسيوم والفوسفور، من أبرزها الورقيات الحارة مثل الجرجير، والكراث، والبصل الأخضر، إضافة إلى بقية أنواع الورقيات، ناصحاً بالتقليل من تناول الأحماض مثل الليمون أثناء تناول هذه الأغذية.
وأضاف أن الفواكه الحمضية يجب أن تُؤكل بشكل منفصل عن الوجبات، ويفضل تناولها قبل أي وجبة بنصف ساعة أو ساعة، وذلك لتحقيق أقصى استفادة من محتواها الغذائي.
وتأتي هذه التوصيات في إطار التوعية بأسس التغذية السليمة، وتعزيز الاستفادة الصحية من الأطعمة عبر حسن التوقيت وعدم التداخل بين مكوناتها.