الخضيري يحذّر: لا تخلط اللحوم والفواكه والخضروات في وجبة واحدة.. وهذه أفضل طرق تعزيز امتصاص المعادن

وأوضح "الخضيري" أن هناك أطعمة قد تُعيق امتصاص المعادن أو تتعارض مع بعض الفيتامينات، مما يقلل من فعاليتها، مؤكداً على أهمية الفصل بين أنواع الطعام المختلفة، وترك فاصل زمني لا يقل عن نصف ساعة بين كل مجموعة غذائية وأخرى، ويفضّل أن يكون ساعة كاملة لضمان امتصاص أفضل للعناصر الغذائية.