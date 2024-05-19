سفير إندونيسيا لدى المملكة: "مبادرة طريق مكة" نموذج من عناية المملكة بضيوف الرحمن

أكّد سفير جمهورية إندونيسيا لدى المملكة الدكتور عبدالعزيز أحمد، أن مبادرة طريق مكة تعكس قوة العلاقة الثنائية بين المملكة العربية السعودية وبلاده، وهي نموذجٌ للجهود التي تقدّمها المملكة لتوفير الراحة للحجاج بشكلٍ عام والحجاج الإندونيسيين بشكلٍ خاص.
وعدَّ سفير جمهورية إندونيسيا، مبادرة طريق مكة خدمة تنظّم وتسهّل الإجراءات وتختصر طريق الحجاج الإندونيسيين من بلدهم حتى وصولهم إلى مطارَي المدينة المنوّرة وجدة، متطلعاً لتنفيذ وتوسيع المبادرة من ثلاثة مطارات تعمل حالياً إلى جميع مطارات الحجاج في إندونيسيا من أجل تحقيق أعلى مستويات الراحة لضيوف الرحمن وتسهيل أداء فريضتهم بكل يسرٍ وسهولة.
وقدّم سفير إندونيسيا لدى المملكة شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- على كل ما يقدّم لخدمة ضيوف الرحمن والعناية بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدّسة.