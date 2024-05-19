سفير إندونيسيا لدى المملكة: "مبادرة طريق مكة" نموذج من عناية المملكة بضيوف الرحمن

وعدَّ سفير جمهورية إندونيسيا، مبادرة طريق مكة خدمة تنظّم وتسهّل الإجراءات وتختصر طريق الحجاج الإندونيسيين من بلدهم حتى وصولهم إلى مطارَي المدينة المنوّرة وجدة، متطلعاً لتنفيذ وتوسيع المبادرة من ثلاثة مطارات تعمل حالياً إلى جميع مطارات الحجاج في إندونيسيا من أجل تحقيق أعلى مستويات الراحة لضيوف الرحمن وتسهيل أداء فريضتهم بكل يسرٍ وسهولة.