بتوجيه من وزير الشؤون الإسلامية.. خطبة الجمعة القادمة عن حقوق كبار السن وواجب المجتمع تجاههم

وتضمّن التوجيه قيام الخطباء ببيان منزلة كبار السن في الإسلام، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إنَّ مِنْ إجْلالِ اللهِ إكْرامَ ذي الشَّيبةِ المُسْلِمِ). كما شدّد التوجيه على تذكير الناس بحقوق كبار السن وواجباتهم تجاههم، ومن ذلك احترامهم وإكرامهم وتوقيرهم وتقديرهم، وتقديمهم في المجالس والحديث، وإفساح الطريق لهم، وخدمتهم بما يحتاجون إليه في الأماكن العامة، استنادًا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لَيسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَم صَغِيرَنا ويَعرِفْ شَرَفَ كَبيرِنا).