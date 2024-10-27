"سدايا" تطلق حلولاً مبتكرة وتوظف التقنيات لتحويل اللهجات السعودية إلى نصوص

ومن المنتجات التقنية التي طورتها سدايا في مجال التراث السمعي والبصري تحويل الملفات الصوتية إلى نصوص باللهجات المحلية السعودية من خلال نظام (صوتك) الذي يتيح تحويل الكلام إلى نصوص دقيقة سواء باللغة العربية الفصحى أو باللهجات المحلية، معتمدًا على تقنيات التعرف على الصوت، ويُستخدم النظام في مجالات متعددة، مثل: تفريغ الاجتماعات والندوات، والجلسات الحوارية، وتحقيق التكامل مع خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة لتسهيل وصولهم إلى المعلومات، حيث يعتمد “صوتك” على تقنيات متقدمة في التعرف على الصوت، مما يعزز كفاءة العمليات التي تعتمد على الصوت.