"السديس" يعتبر اقتحام مسؤول إسرائيلي الأقصى "انتهاكًا غاشمًا" يتجاوز كل الأعراف

دان رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، بأشدّ العبارات؛ اقتحامَ مسؤول إسرائيلي للمسجد الأقصى الشريف، مؤكدًا شجبه الشديد لهذه الانتهاكات الغاشمة التي تجاوزت كلَّ الأعراف الدولية والإنسانية، ولم تراع ِحرمة للأرواح ولا للمقدسات.
وشدّد على أنّ هذه الانتهاكات الخطيرة تحول دون تحقيق أي تقدم يهدف إلى حقن دماء الأبرياء، وإحلال السلام العادل الذي يحفظ حقوق الفلسطينيين الشرعية.
وأوضح "السديس" أن ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلية من تجاوزات لا يقبلها دين ولا عرف، غير مكترثة بما سيترتّب عليها من تبعات تزيد من التوتُّر وتفاقم الأوضاع في المنطقة، وتُمثّل انتهاكًا خطيرًا للقوانين والأعراف الدولية والإنسانية، وتقويضًا لكل الجهود المبذولة لإنهاء المآسي على الأراضي الفلسطينية، وتصرفًا وسلوكًا استفزازيًّا، وتصعيدًا خطيرًا يمسّ مشاعر الأمة.