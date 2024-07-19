"السديس" يعتبر اقتحام مسؤول إسرائيلي الأقصى "انتهاكًا غاشمًا" يتجاوز كل الأعراف

‏وأوضح "السديس" أن ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلية من تجاوزات لا يقبلها دين ولا عرف، غير مكترثة بما سيترتّب عليها من تبعات تزيد من التوتُّر وتفاقم الأوضاع في المنطقة، وتُمثّل انتهاكًا خطيرًا للقوانين والأعراف الدولية والإنسانية، وتقويضًا لكل الجهود المبذولة لإنهاء المآسي على الأراضي الفلسطينية، وتصرفًا وسلوكًا استفزازيًّا، وتصعيدًا خطيرًا يمسّ مشاعر الأمة.