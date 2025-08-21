نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. نائب أمير مكة يشهد الحفل الختامي لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم في رحاب المسجد الحرام

وتلى ذلك كلمة ألقاها معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ رحّب فيها بالحضور من جوار الكعبة المشرفة وفي رحاب المسجد الحرام، مشيداً بالرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين، والمتابعة الحثيثة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله –، مؤكداً أن القرآن الكريم هو نور وهدى، وتلاوته عبادة، وتعلمه وتعليمه من أعظم القربات، مستشهداً بآيات بينات من كتاب الله، ومحذراً من الإعراض عنه.