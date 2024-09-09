أمير المدينة المنورة يرعى فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لمستجدات التأهيل الطبي

وخلال الحفل ألقى عميد كلية التأهيل الطبي، الأستاذ الدكتور عبدالله الشنقيطي، كلمة أكد فيها أن المؤتمر يهدف إلى المساهمة في بناء مجتمع صحي خالٍ من الإعاقة، وتعزيز مستويات عالية في خدمات إعادة التأهيل الطبي من خلال تقديم ومناقشة أوراق علمية متميزة، وورش عمل، تطبق أحدث المستجدات الطبية المبنية على الأدلة والبراهين.. مشيرًا إلى أن المؤتمر يشارك فيه متخصصون محليون ودوليون في إطار السعي للانفتاح على الدول المتقدمة في مجال الإعاقة، وتبادُل الخبرات في تأهيل المرضى وأصحاب الإعاقة.