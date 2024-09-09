أمير المدينة المنورة يرعى فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لمستجدات التأهيل الطبي

رعى الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، الحفل الرئيسي لفعاليات المؤتمر الدولي الرابع لمستجدات التأهيل الطبي، الذي تنظمه جامعة طيبة تحت شعار "نحو نمط حياة صحي"، بمشاركة أكثر من 50 متحدثًا من داخل وخارج السعودية.
واطلع الأمير سلمان بن سلطان على المعرض المصاحب للمؤتمر، الذي يستعرض عبر الشركات المتخصصة أحدث المستجدات في خدمات التأهيل الطبي، مستمعًا خلال الجولة إلى شرح عن التقنيات الجديدة التي تسهم في تعزيز جودة الرعاية الصحية، وتطوير الخدمات الطبية في السعودية.
وخلال الحفل ألقى عميد كلية التأهيل الطبي، الأستاذ الدكتور عبدالله الشنقيطي، كلمة أكد فيها أن المؤتمر يهدف إلى المساهمة في بناء مجتمع صحي خالٍ من الإعاقة، وتعزيز مستويات عالية في خدمات إعادة التأهيل الطبي من خلال تقديم ومناقشة أوراق علمية متميزة، وورش عمل، تطبق أحدث المستجدات الطبية المبنية على الأدلة والبراهين.. مشيرًا إلى أن المؤتمر يشارك فيه متخصصون محليون ودوليون في إطار السعي للانفتاح على الدول المتقدمة في مجال الإعاقة، وتبادُل الخبرات في تأهيل المرضى وأصحاب الإعاقة.
إثر ذلك شاهد الأمير سلمان بن سلطان والحضور عرضًا وثائقيًّا، سلط الضوء على مسيرة المؤتمر، والإنجازات التي حققها في دوراته السابقة، ثم ألقت رئيسة جامعة طيبة الدكتورة نوال الرشيد كلمة، أكدت فيها أن الجامعة تولي المؤتمر أهمية كبيرة لتحقيق رسالتها في تعزيز التعليم المستمر للتأهيل الطبي، وتحسين خدمات إعادة التأهيل في السعودية، وتشجيع المتخصصين على تبادل المعرفة والخبرات العالمية والمحلية، وتقديم الرعاية والخدمات اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشارت إلى أن المؤتمر يهدف إلى تحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030، التي تسعى لبناء مجتمع حيوي، يتمتع ببيئة صحية وآمنة. كما يسعى المؤتمر إلى جعل المدينة المنورة مرجعية علمية رائدة في مجال التأهيل الطبي على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، مقدمة الشكر لأمير منطقة المدينة المنورة على رعايته المؤتمر، ودعمه المستمر لأنشطة وبرامج الجامعة.
بعدها شاهد والحضور فيلمًا بعنوان "قصة نجاح".
وفي ختام الحفل كرم أمير منطقة المدينة المنورة الرعاة والمتحدثين المشاركين في الجلسات العلمية التي تتواصل حتى مساء الأربعاء المقبل.