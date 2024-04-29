إيران: علاقتنا مع السعودية تسير في الاتجاه الصحيح.. وأفق العلاقات بين البلدين مشرق

وتابع: "في الوقت نفسه، يتواجد وفد إيراني في الرياض على مستويين، حيث يتواجد الوفد الوزاري الإيراني برئاسة إحسان خاندوزي (وزير الاقتصاد) في الرياض للمشاركة في اجتماع البنك الإسلامي للتنمية"، مضيفاً أنها "فرصة لتوظيف القدرات في إطار مشاركة إيران في أنشطة البنك الإسلامي وتعاون إيران مع هذا البنك".