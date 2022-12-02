"تأمين المركبات".. ارتفاع الأسعار بين المبررات والاستغلال والتحايل

كثرة الحوادث

من جهته يقول عادل العيسى، متحدث قطاع التأمين في المملكة: إن ارتفاع أسعار التأمين جاء في المقام الأول بسبب ارتفاع الحوادث وأسعار قطع الغيار، مضيفًا في تصريحات لقناة العربية، ردًّا على سؤال: لماذا وصلت أسعار التأمين ضد الغير لـ8 آلاف؟ قائلًا: السبب في ذلك أن الشركات خسرت ماليًّا خلال الفترة الماضية وبصورة كبيرة. وأوضح أن الخسارة في السيارات ارتفعت جدًّا بسبب كثرة الحوادث، وكذلك شهدت قطع غيار السيارات ارتفاعًا ملحوظًا، بالتزامن مع ارتفاع أسعار مقدمي الخدمة في الورش والوكالات. المملكة بها 26 شركة، وبكل تأكيد الأسعار فيهم ليست مرتفعة، لكن في بعضها.