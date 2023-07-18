"الزعاق": شهر المحرم لهذه السنة هو الأشد حرارة

وأضاف الزعاق؛ أن شهر المحرم هو أول شهور السنة الهجرية وهي سنة قمرية تعتمد على رؤية الهلال في شهورها، وسُمي المحرم؛ لحرمته وقداسته عند العرب، وهو الشهر الذي يصل فيه الحجيج إلى أهاليهم، ولهذا حرّم العرب القتال قبل الحج وبعده بشهر وهو أحد الأشهر الأربعة الحرم.