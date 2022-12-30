تجاوبًا مع "سبق".. أمانة العاصمة المقدّسة تخصّص مواقف للمركبات في العتيبية

تجاوبت أمانة العاصمة المقدّسة مع مقترح طرحه خبير السلامة أحمد الشهري؛ الذي تناولته "سبق"، في تقريرها بعنوان ("مختص: إجراءات وقائية استباقية تحول دون تكرار أزمة سيول العتيبية بمكة").
وخصّصت أمانة العاصمة المقدّسة عدداً من المواقع كمواقف للمركبات عند حدوث توقعات بهطول أمطار، تجنباً لتكرار حادثة سيول العتيبية، التي أسفرت عن تضرر عددٍ من المركبات.
وتلقى إمام جامع الكويتي اتصالاً من بلدية العتيبية يفيد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والأمنية؛ لتخصيص ثلاثة مواقف لسكان مركبات العتيبية مع تأمينها بالحراسات ووضع المركبات في المواقف المخصصة لها، مع تجهيز حافلات مهمتها أن تعيد أصحاب المركبات إلى منازلهم.
وثمّن إمام جامع الكويتي هذه المبادرة التي ستعود بالنفع على أصحاب المركبات.