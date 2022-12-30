تجاوبًا مع "سبق".. أمانة العاصمة المقدّسة تخصّص مواقف للمركبات في العتيبية

وتلقى إمام جامع الكويتي اتصالاً من بلدية العتيبية يفيد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والأمنية؛ لتخصيص ثلاثة مواقف لسكان مركبات العتيبية مع تأمينها بالحراسات ووضع المركبات في المواقف المخصصة لها، مع تجهيز حافلات مهمتها أن تعيد أصحاب المركبات إلى منازلهم.