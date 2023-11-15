رغم أن حرب غزة أكبر دعاية لقضية فلسطين.. "كاتب" يحذر من 5 وسائل تستخدمها إسرائيل للدعاية القوية المضللة

ويعلق "كاتب" قائلا: "برغم إشارتي في مقالين سابقين بأن إسرائيل بدأت تخسر تفوقها الإعلامي لأسبابٍ عديدة، إلا أن من الخطأ الركون كثيراً لهذا الواقع الجديد وتهويله، بدلاً من فهمه والبناء عليه. صحيح أن هذا الواقع منح الطرف الفلسطيني ومؤيديه القدرة على إيصال أصواتهم بشكل غير مسبوق، إلا أن جوهر التفوق الإسرائيلي لم يكن يوماً مرتبطاً بمجرد سيطرتها على وسائل الإعلام (تقليدية أو رقمية)، ولكنه مرتبط بشكل أشمل بتفوق دبلوماسيتها العامة، وتوظيفها لمصادر قوتها الناعمة المحدودة بشكل مدروس، منحها تفوقاً لا يقل أهمية عن تفوقها العسكري والإعلامي".