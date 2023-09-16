"فلكية جدة": هلال ربيع الأول يزيّن سماء الوطن العربي.. اليوم

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، بأن القمر سيبتعد عن وهج ضوء شمس الغروب وسيصبح مرتفعاً في السماء مقارنة بالليلة الماضية، وخلال بضعة ليالٍ سيلاحظ أن الجانب غير المُضاء من سطح القمر مضاءٌ بنورٍ خافتٍ عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر.