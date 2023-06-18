"الحبيب الطبية" توضح: الحريق الذي نشب بمستشفى تحت الإنشاء كان محدودًا وتم السيطرة عليه

أصدرت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية بيانًا توضيحيًا بشأن ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص وقوع حريق في مشروع المستشفى - قيد الإنشاء- الواقع في حي الصحافة بمدينة الرياض.
وفي التفاصيل، قالت المجموعة في بيانها: "إشارة إلى ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي مساء اليوم الأحد بتاريخ 18 يونيو 2023م بخصوص وقوع حريق في مشروع المستشفى قيد الإنشاء الواقع في حي الصحافة بمدينة الرياض التابع لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية؛ نؤكد أن الحريق كان محدودًا جدًا، وقد تم بتوفيق الله ثم بجهود فرق الدفاع المدني السيطرة عليه وإخماده في وقت زمني سريع وقياسي، ومن دون حدوث أي إصابات أو خسائر بشرية".
وأضافت عبر حسابها في "تويتر": "تم استئناف الأعمال في المشروع بعد التأكد من سلامة الموقع".
وتوجهت مجموعة سليمان الحبيب للخدمات الطبية بخالص الشكر والتقدير إلى الجهات المختصة، وخصت بالشكر الجزيل منسوبي ومسؤولي الدفاع المدني في مدينة الرياض وتثمّن التحرك الفوري والجهود التي بذلوها لإخماد الحريق المحدود في وقت قياسي.