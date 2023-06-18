"الحبيب الطبية" توضح: الحريق الذي نشب بمستشفى تحت الإنشاء كان محدودًا وتم السيطرة عليه

وفي التفاصيل، قالت المجموعة في بيانها: "إشارة إلى ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي مساء اليوم الأحد بتاريخ 18 يونيو 2023م بخصوص وقوع حريق في مشروع المستشفى قيد الإنشاء الواقع في حي الصحافة بمدينة الرياض التابع لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية؛ نؤكد أن الحريق كان محدودًا جدًا، وقد تم بتوفيق الله ثم بجهود فرق الدفاع المدني السيطرة عليه وإخماده في وقت زمني سريع وقياسي، ومن دون حدوث أي إصابات أو خسائر بشرية".