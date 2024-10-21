"تكامل" تُوقِّع 16 اتفاقية نوعية مع كبرى الشركات العالمية في "جيتكس جلوبال" بدبي

جدير بالذكر، أن معرض (جيتكس) يُعد من أبرز المنصات العالمية التي تجمع المبتكرين والمستثمرين في قطاع التقنية، حيث تُستعرض فيه أحدث الابتكارات في مجالات؛ مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، والتقنيات المستدامة، وقد شاركت في نسخة 2024 أكثر من 180 دولة، وأكثر من 6,500 شركة تقنية، و400 جهة حكومية، مما أتاح فرصة استثنائية للتفاعل مع قادة القطاع واستكشاف الاتجاهات التقنية الحديثة.