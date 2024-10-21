"تكامل" تُوقِّع 16 اتفاقية نوعية مع كبرى الشركات العالمية في "جيتكس جلوبال" بدبي

اختتمت شركة "تكامل" القابضة مشاركتها في معرض (جيتكس جلوبال 2024)، الجمعة، الذي أقيم في إمارة دبي تحت شعار (التعاون العالمي لصياغة اقتصاد المستقبل القائم على الذكاء الاصطناعي)، بتوقيع 16 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع كبرى الشركات المحلية والإقليمية والدولية، وسط إقبال واسع على جناحها من قبل الزوار.
وشملت الاتفاقيات الموقعة من (تكامل) شراكات بارزة؛ من بينها: اتفاقية مع (أرامكو السعودية) تهدف إلى تمكين التحقق من حالة إسناد القوى العاملة عبر منصات قطاع العمل (قوى/أجير)، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم مع شركة (أوراكل) لتعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي، بما في ذلك الاستفادة من خدمات (أوراكل السحابية) المتاحة في المملكة العربية السعودية.
كما الاتفاقيات الموقعة، اتفاقية مع (بنك البلاد)؛ لدعم برنامج وتطبيق تعزيز الوعي بخدمة الأشخاص من ذوي الإعاقة، وبرنامج مواءمة في وسائل الإعلام، ونشر الحملات التوعوية، إضافة إلى توفير مترجمي لغة الإشارة في المشاريع المُشتركة.
وعلى هامش المعرض، وقعت (تكامل) مذكرة تفاهم مع شركة (رؤية الخبراء الاستشارية)؛ بهدف تأسيس إطار للتعاون في استكشاف فرص جديدة لتحقيق النمو المُستدام، وتعزيز التعاون بين الطرفين في تقديم الخدمات الاستشارية المتخصصة التي تجمع بين الإستراتيجية والتكنولوجيا والابتكار عبر مختلف القطاعات.
وفي سياق مماثل، وقعت (تكامل) اتفاقية مع (General Assembly) لتسريع مشروع التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية، من خلال إنشاء شراكة مهمة تهدف إلى توفير برامج التعلم في مجالات البيانات، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، كما تم توقيع اتفاقية مع شركة (Tiqmi) لإضافة خيارات جديدة لتسهيل عمليات تحويل رواتب العمالة المنزلية لمنصة (مُساند) عبر محفظة (تيكمو).
وضمن فعاليات جيتكس جلوبال، وقعت (تكامل) مذكرة تفاهم مع (سيركو)؛ لوضع إطار للتعاون في تقديم الخدمات الاستشارية والدراسات المتخصصة لتحسين جودة الخدمات، وتطوير العمليات في مجالات متعددة. كما وقعت اتفاقية أخرى مع شركة (نورث هايلاند) لتقديم حلول التحول الرقمي في القطاع العام بالمملكة العربية السعودية.
وسعت (تكامل) من خلال مشاركتها في هذا الحدث العالمي إلى تسليط الضوء على منتجاتها وخدماتها ؛ التي تسهم في مواجهة تحديات الأفراد والشركات والمجتمع، مع التركيز على نوعية حلولها الشاملة المقدمة للقطاعين العام والخاص، عبر استخدام الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، والتحول الرقمي كأدوات لتحسين العمليات وتحقيق الأهداف الاستراتيجية.
جدير بالذكر، أن معرض (جيتكس) يُعد من أبرز المنصات العالمية التي تجمع المبتكرين والمستثمرين في قطاع التقنية، حيث تُستعرض فيه أحدث الابتكارات في مجالات؛ مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، والتقنيات المستدامة، وقد شاركت في نسخة 2024 أكثر من 180 دولة، وأكثر من 6,500 شركة تقنية، و400 جهة حكومية، مما أتاح فرصة استثنائية للتفاعل مع قادة القطاع واستكشاف الاتجاهات التقنية الحديثة.