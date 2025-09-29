"طبية" جامعة الملك سعود تسجّل براءة اختراع لأداة فموية متعددة الوظائف

وبين أنها أمل جديد للأشخاص المصابين بسرطان الرأس والعنق، إذ يُرافق العلاج الإشعاعي عادةً أعراض حادة أو مزمنة تؤثر سلبًا على جودة الحياة مثل: تصلب والتهابات الأنسجة في الجزء العلوي من القناة الهضمية، وصعوبة تحريك اللسان والتذوق، وجفاف الفم، وصعوبة البلع، إضافة إلى نخر الفك الناتج عن التعرض الإشعاعي، مؤكدًا أن الأداة تسهم في الحد من هذه المضاعفات دون التأثير في فعالية الخطة العلاجية، بما يتيح تحقيق نتائج علاجية أفضل، وتحسين تجربة المريض، وجودة حياته بعد العلاج.