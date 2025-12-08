أمانة جدة ترفع جاهزيتها الميدانية استعدادًا للأمطار وتحشد فرق الدعم والطوارئ

رفعت أمانة محافظة جدة مستوى جاهزيتها الميدانية تحسّبًا للحالة المطرية المتوقعة، وذلك تفاعلًا مع التقارير الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد، عبر تفعيل خطط الطوارئ، ونشر الفرق الميدانية والآليات، والتنسيق مع الجهات المعنية.
وأوضحت الأمانة أن الاستعدادات شملت دعم 15 مركز إسناد موزعة على نطاق 11 بلدية فرعية، إضافة إلى صيانة وتنظيف شبكات تصريف مياه الأمطار القائمة، والتأكد من جاهزية المضخات والمعدات والأطقم البشرية لضمان سرعة الاستجابة ومعالجة المواقع الحرجة.
وأكدت استمرار متابعة التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد، ومركز إدارة الأزمات والكوارث، إلى جانب تفعيل الرسائل التوعوية عبر القنوات الرسمية، بهدف رفع مستوى الجاهزية وتعزيز سلامة السكان والزائرين، ودعم الجهود المشتركة عند هطول الأمطار.