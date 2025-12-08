أمانة جدة ترفع جاهزيتها الميدانية استعدادًا للأمطار وتحشد فرق الدعم والطوارئ

رفعت أمانة محافظة جدة مستوى جاهزيتها الميدانية تحسّبًا للحالة المطرية المتوقعة، وذلك تفاعلًا مع التقارير الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد، عبر تفعيل خطط الطوارئ، ونشر الفرق الميدانية والآليات، والتنسيق مع الجهات المعنية.