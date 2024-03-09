"البسامي" يتوقع نقل أكثر من 57 مليون معتمر هذا العام

قال مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي خلال استعراض الخطة الأمنية لشهر رمضان، اليوم السبت: اشتملت الخطة على عدد من محاور الجانب الأمني وتنظيم الحشود والحركة المرورية والمواقف الإنسانية ودعم الجهات الخدمات.
وأضاف البسامي: هناك تكامل مع جميع الجهات الخدمات والأمنية لتقديم أرقى وأفضل الخدمات لزوار بيت الله الحرام.
وأردف: تم تشغيل محطات النقل المحيطة بالحرم المكي الشريف والواقعة بالدائري الأول والثاني والثالث ومداخل مكة، والتي لها دور بارز في توزيع الكثافات على المسجد الحرام، وتخصيص صحن المطاف والدور الأرضي للمعتمرين وجزء من الدور الأول والسطح، وهناك إقبال كبير على العمرة في البداية شهر رمضان، وتخصيص التوسعة السعودية الثالثة للمصلين، وتنظيم الدخول الخروج، لتكون خطوط سير المصلين من وإلى الحرم آمنة.
وتابع: تم تخصيص فِرَق لمواجهة الظواهر السلبية منها التسول والافتراش، ويتم ضبطها والتعامل معها فورًا، فالحرم وساحاته خصصت للعبادة، ونود أن يكون زوار بيت الله عونًا لخدمة ضيوف الرحمن، كما أتمنى عدم مزاحمة أصحاب الاحتياجات الخاصة.
وتوقع البسامي نقل أكثر من 57 مليون معتمر عن طريق الحافلات خلال هذا العام، وتَمكنّا من تقليل أكثر من 7 ملايين مركبة كانت تدخل المركزية، واستُخدِمت أكثر من 3 آلاف حافلة تستخدم 16 مسارًا في 13 محطة.