مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع آلاف السلال الغذائية ويقدم خدمات صحية وتعليمية في عدة دول

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشاريعه الإغاثية والإنسانية في عدد من الدول، بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا، والتخفيف من معاناتها، وتحقيق الأمن الغذائي والصحي والتعليمي، وذلك ضمن دوره كذراع إنساني للمملكة.
ففي الصومال، وزع المركز 1.200 سلة غذائية في مدينة بيدوا استفاد منها 7.200 فرد، ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي. كما وزع في سوريا بمحافظة دمشق 495 سلة غذائية استفادت منها 459 أسرة.
وفي السودان، قدم المركز 950 سلة غذائية للأسر العائدة من النزوح في محلية أمبدة بولاية الخرطوم، استفاد منها أكثر من 8 آلاف فرد، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من مشروع دعم الأمن الغذائي.
كما شملت الجهود اليمن، حيث وزع المركز في محافظة أبين الحقائب التعليمية والزي المدرسي والمستلزمات للطلاب والطالبات ضمن مشروع تحسين العملية التعليمية للأطفال النازحين والمجتمع المستضيف، مستهدفًا أكثر من 13 ألف طالب وطالبة في محافظات عدة.
وفي حضرموت، وزع المركز 458 حقيبة إيوائية و301 خيمة للمتضررين من الأمطار والسيول، استفاد منها أكثر من 3 آلاف فرد.
وفي لبنان، وزع المركز 2.000 سلة غذائية في بلدة الدورة، استفاد منها 10 آلاف شخص من الأسر الأشد احتياجًا.
أما في الأردن، فقدمت عيادات المركز الطبية في مخيم الزعتري خلال شهر يونيو الماضي خدماتها لـ 8.470 حالة، شملت الطب العام والباطنية والأطفال والنساء والأسنان والعيون والأنف والأذن والحنجرة، إلى جانب الفحوصات المخبرية والتصوير بالأشعة والعلاج الطبيعي والتطعيمات.
أما في بنغلاديش، فنفّذ المركز مشروع "نور السعودية" التطوعي لمكافحة العمى في مدينة فريدبور، حيث كشف الفريق الطبي على أكثر من 4.000 حالة، وأجرى 270 عملية مياه بيضاء، ووزّع 800 نظارة طبية.
وتأتي هذه الجهود استمرارًا للمشاريع الإنسانية التي تنفذها المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة في مختلف دول العالم، لتخفيف المعاناة عن الشعوب المتضررة وتعزيز الأمن الغذائي والصحي والتعليمي.