مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع آلاف السلال الغذائية ويقدم خدمات صحية وتعليمية في عدة دول

وفي السودان، قدم المركز 950 سلة غذائية للأسر العائدة من النزوح في محلية أمبدة بولاية الخرطوم، استفاد منها أكثر من 8 آلاف فرد، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من مشروع دعم الأمن الغذائي.