المسند: زخّات شهب "الجباريات" تُشاهد في سماء المملكة وتصل ذروتها بمعدل 25 شهابًا في الساعة

وبيّن أن موضع إشعاع هذه الزخّات يقع على خارطة السماء عند الإحداثيات الفلكية: المطلع المستقيم 6 ساعات و24 دقيقة، والميل الزاوي +14 درجة تقريبًا، مشيرًا إلى أن الظاهرة تُعد من أبرز الأحداث الفلكية التي يمكن متابعتها بالعين المجردة في هذا الموسم.