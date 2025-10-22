المسند: زخّات شهب "الجباريات" تُشاهد في سماء المملكة وتصل ذروتها بمعدل 25 شهابًا في الساعة

أوضح أستاذ المناخ السابق في جامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند، أنه من المتوقع أن تُرصد في سماء المملكة زخّات من الشهب تُعرف باسم "الجباريات" (Orionids)، والتي يبلغ معدلها نحو 25 شهابًا في الساعة في ذروة نشاطها، بإذن الله.
وقال المسند في تغريدة له عبر منصة "إكس" اليوم إن هذه الشهب هي من مخلفات مذنب "هالي" (Halley) الذي يعبر مدار الأرض كل بضعة عقود، وتخترق بقاياه الغلاف الجوي مسبّبة مشاهد مضيئة خاطفة تزيّن السماء ليلًا.
وبيّن أن موضع إشعاع هذه الزخّات يقع على خارطة السماء عند الإحداثيات الفلكية: المطلع المستقيم 6 ساعات و24 دقيقة، والميل الزاوي +14 درجة تقريبًا، مشيرًا إلى أن الظاهرة تُعد من أبرز الأحداث الفلكية التي يمكن متابعتها بالعين المجردة في هذا الموسم.