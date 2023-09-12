"إغاثي الملك سلمان" يُدشِّن "نور السعودية التطوعي" لمكافحة العمى في عدن وحضرموت

ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تنفذها السعودية عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لدعم القطاع الطبي، ومساعدة المرضى والمصابين بأمراض العيون، الذين لا يستطيعون دفع تكاليف العلاج في الدول الشقيقة والصديقة حول العالم.