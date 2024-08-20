توقعات باتساع الأمطار لتشمل 7 مناطق الأربعاء والخميس

تشهد الأنظمة الجوية في المنطقة تغيرات إيجابية يُتوقع أن تنعكس إيجابيًا على شدة وشمولية الأمطار الموسمية في القطاع الغربي من المملكة يومي الأربعاء والخميس، بحيث تتدفق كميات أكبر من الرطوبة المدارية نحو المنطقة، مُتسببة بتشكل السحب الركامية الرعدية على نطاق واسع.
ووفق موقع "طقس العرب" سيكون هناك اشتداد إضافي على وتيرة ورقعة الأمطار الرعدية يومي الأربعاء والخميس، بحيث تمتد السحب الرعدية الممطرة من جازان حتى المدينة المنورة.
وقال الموقع: بالرغم من أن الطقس سيميل للاستقرار في ساعات الصباح، إلا أن السحب الركامية ستبدأ بالتشكل في سماء المنطقة ابتداءً من ساعات الظهر، بحيث تتطور سريعًا لتصبح ركامية رعدية في سماء جازان وعسير والباحة، تكون مترافقة بالبرق والرعد وتساقط لزخات البرد في بعض المواقع، ما قد يتسبب بجريان الأودية والسيول، كما تشمل الأمطار ولكن بشدة أقل أجزاء من نجران وأقصى جنوب منطقة الرياض.
وأضاف: يُتوقع أن يشمل نشاط السحب الرعدية كذلك كُل من الطائف والأجزاء الشرقية من مكة المكرمة وربما المشاعر المقدسة، ولا يُستبعد أن تتحرك بعض هذه السُحب نحو الغرب باتجاه بعض سواحل منطقة مكة المكرمة، وقد تؤثر على مدينة جدة على شكل رياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار.
ونصح الموقع الجميع بمتابعة التحديثات أولًا بأول لمعرفة كُل جديد حول مستجدات الحالة الماطرة.