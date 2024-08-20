توقعات باتساع الأمطار لتشمل 7 مناطق الأربعاء والخميس

وقال الموقع: بالرغم من أن الطقس سيميل للاستقرار في ساعات الصباح، إلا أن السحب الركامية ستبدأ بالتشكل في سماء المنطقة ابتداءً من ساعات الظهر، بحيث تتطور سريعًا لتصبح ركامية رعدية في سماء جازان وعسير والباحة، تكون مترافقة بالبرق والرعد وتساقط لزخات البرد في بعض المواقع، ما قد يتسبب بجريان الأودية والسيول، كما تشمل الأمطار ولكن بشدة أقل أجزاء من نجران وأقصى جنوب منطقة الرياض.