أثار الجدل.. "الصفي": السواك لا يكفي لتنظيف الأسنان واستخدامه بكثرة يضرّ اللثة

وأضاف في لقائه مساء أمس الذي جمعه بعبدالله المديفر في برنامج الليوان: لم تكن الفرشة والمعجون موجودتين في عهد الرسول صلى الله الله عليه وسلم ولو كانتا موجودتين لاستخدمهما صلى الله عليه وسلم، لأن مغزى الرسول صلى الله عليه وسلم من الأمر بالسواك هو نظافة الفم وهو ما يحصل بالفرشة والمعجون.