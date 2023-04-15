أثار الجدل.. "الصفي": السواك لا يكفي لتنظيف الأسنان واستخدامه بكثرة يضرّ اللثة

محمد حطمان: نوّه طبيب الاسنان د. محمد الصفي بأن السواك علميًا لا يكفي لتنظيف الأسنان، بسبب أنه غير قادر على تنظيف جميع أسطح الاسنان.
وقال "الصفي": أظهرت دراسة بإحدى الجامعات أن كثرة استخدام السواك يؤدي إلى تراجع اللثة وتآكل طبقة مينا الأسنان وانكشاف الجذور وحساسية الأسنان.
وأضاف في لقائه مساء أمس الذي جمعه بعبدالله المديفر في برنامج الليوان: لم تكن الفرشة والمعجون موجودتين في عهد الرسول صلى الله الله عليه وسلم ولو كانتا موجودتين لاستخدمهما صلى الله عليه وسلم، لأن مغزى الرسول صلى الله عليه وسلم من الأمر بالسواك هو نظافة الفم وهو ما يحصل بالفرشة والمعجون.
ونصح "الصفي" من أراد استخدام السواك تطبيقًا للسنة بأن يستخدمه مرة أو مرتين فقط في مدة لا تتجاوز دقيقتين، بشرط أن يكون طريًا حتى لا يجرح اللثة.
وانتقد الأشخاص الذين يستخدمون السواك باستمرار، حيث لاحظ أنه يؤدي إلى الإضرار باللثة.
واستشهد بفتوى للشيخ محمد بن عثيمين عندما قال إن المقصود من السواك هو عملية تنظيف الأسنان وليس عود الأراك نفسه.
وأضاف: الرسول صلى الله عليه وسلم يستخدم طرقًا أخرى لتنظيف الفم كالمبالغة في المضمضة، وهناك طرق علمية لتنظيف الأسنان يمكن أن تحل محل السواك حتى بنية التعبد.
وأثار الصفي بقناعته حول السواك الكثير من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي في ضوء أن استخدام السواك سنة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث "السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب".