"الفيصل" عقب زيارته معرض "ذا لاين": سأكون أول زبون يحجز سكنًا في هذه المدينة

واستمع أمير مكة إلى شرح عن أهم مواصفات مدينة "ذا لاين"، التي ستُبنى على مساحة لا تتجاوز 34 كيلومترًا مربعًا، وعرضها يبلغ 200 متر فقط على امتداد 170 كيلومترًا، وارتفاع يبلغ 500 متر فوق سطح البحر، وستتسع لنحو 9 ملايين نسمة، وهو أمر غير مسبوق تمامًا في مدن بهذا الحجم؛ وهذا بدوره يقلل من تمدد البنية التحتية، ويعزز من كفاءة واستدامة المدينة على نحو مميز. كما أن مناخها المثالي على مدار العام سيؤمِّن للسكان الاستمتاع بالطبيعة عند التنقل سيرًا على الأقدام. وتتيح "ذا لاين" لجميع السكان إمكانية الوصول إلى جميع المرافق والخدمات في غضون خمس دقائق، إضافة إلى وجود قطار فائق السرعة، يصل بين طرفَي المدينة خلال 20 دقيقة.