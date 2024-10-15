ولي العهد يبعث برقية شكر لرئيس جمهورية مصر العربية إثر مغادرته القاهرة

فخامة الرئيس، لقد أكدت هذه الزيارة والمباحثات التي أجريناها مع فخامتكم متانة العلاقات الأخوية بين بلدَيْنا، والرغبة المشتركة في تعزيز التعاون بينهما في المجالات كافة، والعمل على استمرار التنسيق والتشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وفخامتكم، التي تهدف إلى تحقيق مصالح البلدَيْن والشعبَيْن الشقيقَيْن.