بدء سريان توطين عدد من المهن والأنشطة في المدينة المنوّرة وجازان

وتم البدء بقصر عددٍ من المهن في تشغيل وصيانة عبّارات نقل الركاب على السعوديين، وهي: " مضيف بحري، كاتب تذاكر، كاتب حسابات، مساعد كاتب حسابات، كاتب مالي، أخصائي تسويق، بائع موظف صندوق، مندوب مشتريات، أخصائي مشتريات"، مع استثناء مهن: "عامل النظافة، وعامل الشحن والتفريغ".