عوائد الـ27 تريليون ريال.. "التعليم" تستعرض استثمارات القطاع عبر "فرص"

وشهد جناح وزارة التعليم في ملتقى (فرص)، إقبالًا من الزوار والمهتمين؛ حيث تم استعراض أبرز الممكنات المقدمة من الوزارة للاستثمار في القطاعات التعليمية ضمن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وما حققه برنامج المرافق التعليمية من إنجازات في رفع نسبة الاستثمار في التعليم الأهلي، وكذلك مجالات الاستثمار في التعليم؛ بداية من مرحلة رياض الأطفال، ومراحل التعليم العام، ومعاهد اللغة الإنجليزية، ومراكز الإشراف والتدريب التربوي الأهلي، ومعاهد التدريب الأهلي، والشراكة مع الجامعات والكليات.