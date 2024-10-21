"سخاء" يوقع مذكرة تفاهم لبناء مركز متكامل لعلاج أورام الأطفال

وتهدف المذكرة إلى توفير بيئة علاجية متكاملة ومتخصصة للأطفال الذين يعانون من سرطان في الدم والغدد الليمفاوية والأورام الصلبة، إضافة لأورام الدماغ والأورام الخبيثة والحميدة، للمساهمة في تخفيف التوتر والعبء عن الأطفال وأسرهم وزيادة إمكانية استقبال عدد أكبر من المرضى من مختلف مناطق المملكة.